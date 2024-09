Luisito Comunica muestra cómo fue arrestado en RD; 'te voy a meter preso'

Ciudad Juárez.– A principios de septiembre el youtuber mexicano Luisito Comunica se volvió tendencia en las redes sociales después de que fue captado por sus seguidores en el momento en que fue arrestado por la policía de República Dominicana después de que el influencer estaba haciendo videos en el metro de la ciudad de Santo Domingo, una acción que está prohibida por las autoridades.

La detención del influencer generó una gran cantidad de comentarios y reacciones en las redes sociales, especialmente entre sus seguidores, quienes se mostraron preocupados y curiosos por los detalles del incidente.

Tras dos semanas de haber ocurrido el problema, el youtuber publicó hoy en su canal el video del momento del problema, donde se puede observar cómo los policías llegaron y amenazaron con llevarse preso al famoso.

"Te voy a meter preso, vamos". Este, sin entender por qué, le indica que tranquilo, que va a parar de grabar ya", dice uno de los oficiales.

Luisito trata de mantener la calma, explicando que es un malentendido, pero el policía se llega a poner muy nervioso, golpeando al guardaespaldas y gritándole. El propio youtuber no se lo explicaba: "La situación escaló muy rápido y a niveles que no veía venir. Mis amigos acabaron esposados, un muchacho de mi equipo de seguridad acabó amenazado...".

El policía me agarró fuerte y me decía: "Te vamos a arrestar, te vamos a meter preso". Me sentía en una película, como si hubiéramos cometido un crimen muy grave. Nos metieron a todos al cuartito, nos tuvieron detenidos, llegaron otros policías como con armas largas...", relató el influencer.

Finalmente dijo que todo se calmó, les hicieron firmar una hoja y los dejaron salir sin problemas.