Ciudad Juárez.- Con más de 60 por ciento de asistencia, el Estadio Juárez vibró con la presentación del cantante Luis Miguel.

"El Sol de México" entonó cada uno de los éxitos que han forjado su trayectoria como cantante, compositor, productor y autor musical desde 1981, justo a la edad de 11 años.

Cantando múltiples estilos entre pop, baladas, tangos, jazz, big band y mariachi, Luis Miguel Gallego Basteri, es reconocido por su presencia escénica y como uno de los cantantes más exitosos de la música en español, pues ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo.

"Ahora Te Puedes Marchar", "La Incondicional", "Hasta Que Me Olvides", "La Chica del Bikini Azul", "Culpable o No", "La Bikina", "La Media Vuelta", "Entrégate", "Fría Como el Viento", "Cuando Calienta el Sol", "Será Que No Me Amas", "Come Fly Whith Me" junto a Frank Sinatra y "Smile" colaboración con Michael Jackson, fueron parte de la lista de canciones seleccionadas en su "Tour 2024".

Después de las condiciones climatológicas registradas durante la tarde de ayer, el concierto fue cancelado por seguridad de los asistentes, técnicos, ingenieros de sonido y equipo del mismo cantante, por lo que a través de su página oficial de Instagram se dio a conocer la reprogramación del show para el sábado 31 de agosto, adelantando la hora de la presentación a las 8:00 de la noche.