Lucerito Mijares reacciona a burlas de Videgaray y Sofía Torres

Eduardo Videgaray, José Ramón "La Estaca" y Sofía Torres, conductores de televisión, arremetieron con comentarios de burla en contra de la cantante y actriz, Lucerito Mijares. Desde entonces, han recibido una serie de críticas, ataques y cancelaciones porque hablaron de temas como su aspecto, su cuerpo, etcétera.

Aseguró que si hacer bromas con su cuerpo, con su personalidad e identidad, es problema suyo y no es algo que invite a las demás personas a burlarse de lo mismo; y reveló también que a pesar que a ella no le afectan los comentarios, si llegaran a meterse con personas cercanas a ella, los defendería.

"Uno lo puede decir de uno, quiero llegar al punto de que si yo hago bromas de eso, es por mí. A mí me dio igual, fue como "yo no me he metido con ellos, no los conozco", si hubiera dicho mala onda con ellos, pues chance y sí, aquí fue de que nos vamos a meter con esa niña porque queremos".

"Ya que se metan conmigo, pues afortunadamente a mí no me afecta, o no tanto, pero si pasa esto contigo, o con familia, con amigos, salgo a decirles todo porque son personas que quiero, que me caen bien, de mí, afortunadamente mis papás me enseñaron a blindarme, porque en este medio dicen todo y les da igual", expresó.