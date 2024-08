Livia Brito explica su situación en el caso del paparazzi Ernesto Zepeda

Ciudad Juárez.– El caso de Livia Brito y el paparazzi Ernesto Zepeda continúa dando de qué hablar luego de que la actriz cubana decidió hablar por primera vez sobre todo el proceso legal que ha llegado en todo el año.

La actriz reapareció en un video en sus diferentes redes sociales, donde contó que a lo largo de cuatro años ha enfrentado distintas denuncias y hasta ahora sigue luchando para obtener justicia.

"Les quiero platicar un poco sobre todos los procesos legales que se han llevado a cabo hasta el momento. Todo inicia en mis vacaciones del 2020, en las playas de Cancún, Quintana Roo. Yo estaba en una playa y una persona me acechó, se escondió y me tomó fotografías... Ahora, yo les quiero hacer una pregunta: ¿Quién se tiene que esconder para según hacer su trabajo? Tomar fotografías a mi persona o a cualquier otra, en un lugar público, en un lugar privado, donde sea, sin consentimiento, es violación a la intimidad y es considerado un delito en ese estado", comenzó a platicar la joven en su video.

Además, dejó en claro que un juez decidió no vincularla a proceso por el cargo de falsedad de declaraciones, pues aclaró que ella ofreció un confesional. "El día de ayer un juez penal dijo que no es así pues Resolvió No Vincularme a Proceso. Por la simple y sencilla razón de que una confesional no es una declaración, O sea, nos dio la razón".

Finalmente explicó que actualmente hay una querella interpuesta en contra de Ernesto por trasgredir la intimidad de la actriz, pues aseguró que Quintana Roo tiene contemplado que "sacar fotografías, sin consentimiento, es un delito, y eso es precisamente lo que se investiga".