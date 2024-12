Las estatuas de estrellas como Kane y Ronaldo no siempre dan resultados

Londres.- Un crítico de arte comparó la nueva estatua de bronce de Harry Kane con un personaje de tira cómica de mandíbula abultada.

En Miami, los observadores dicen que la escultura de Dwyane Wade se parece más al actor Laurence Fishburne que a la ex estrella del baloncesto. Por supuesto, el infame busto de Cristiano Ronaldo en 2017 le dio a la estrella del fútbol una cara regordeta y una sonrisa tonta.

En 2018, una estatua de Mohamed Salah representaba a la estrella del Liverpool con una cabeza desproporcionadamente grande . En 2011, una estatua de terracota de Andy Murray en un torneo de tenis de Shanghái provocó risas, incluso de la propia estrella: "Pensé que era más guapo que eso".

No siempre fue así. En la época clásica, los escultores “no tenían ningún interés en representar a las personas con precisión”, explicó Lucy Branch, conservadora de esculturas afincada en Londres.

“Lo que terminaron haciendo con bastante frecuencia fue reciclar esculturas, así que cuando otro atleta se volvió más prominente, simplemente cambiaron el nombre en la placa”, dijo Branch, presentador del podcast “Sculpture Vulture”.

“En la actualidad, existe la idea de que las esculturas conmemorativas deberían ser como retratos: deberían parecerse exactamente a la persona a la que conmemoran. Pero, en realidad, se trata de una idea muy nueva en la escultura”.

Para evitar errores, aquí van algunos consejos de los escultores:

Haz tu investigación

El escultor londinense Hywel Pratley estudió innumerables imágenes de la reina Isabel II para crear una estatua conmemorativa en la ciudad de Oakham, en East Midlands.

“Una buena escultura de retrato es evidencia de mil decisiones después de 10 mil observaciones”, dijo Pratley.

Además, el escultor del condado de Yorkshire, Steve Winterburn, recomienda acercarse a la familia y los amigos del sujeto para ayudar a encontrar características.

“No queremos que parezca un museo de Madame Tussauds”, dijo Winterburn, que creó una estatua de cinco grandes de la Rugby League en el estadio de Wembley. “Aún necesita un poco de arte, un poco de alma. Eso es lo que hace que el arte realmente cante”.

Sonríe a tu propio riesgo

El busto de Ronaldo muestra al astro portugués sonriendo torcidamente. Del mismo modo, la escultura de Salah muestra al egipcio sonriendo mientras celebra un gol. En Miami, la boca de Wade está abierta en la estatua que representa el momento en que el jugador saltó sobre una mesa al borde de la cancha y gritó "Esta es mi casa".

Probablemente sea mejor evitarlo.

“Es realmente difícil lograr que los dientes luzcan bien en la escultura”, dijo Pratley.

Consigue el perfil correcto

Comience “por comprender el perfil” antes de pasar a determinar los anchos desde la vista frontal, dijo Pratley.

“Si consigues el perfil correcto, habrás ganado la mitad de la batalla, porque entonces tendrás al menos algo en lo que puedas confiar”, afirmó. “Cuando te sientas perdido, podrás decir: 'Bueno, ya sabía dónde estaba', y te perderás como escultor en las formas.

“Hay muchas cosas que entender. No son dos dimensiones, son tres. Hay una probabilidad exponencial de que todo salga mal. Si tienes el perfil, puedes seguir adelante con más confianza”.

¿Los ojos lo tienen todo?

Winterburn intenta que los ojos “cobren vida” en su obra.

“El ojo es el alma de la persona que lo lleva”, dijo. “Si miras muchas obras públicas, no es broma, están muertas. No hay nada en ellas, simplemente no tienen rasgos, no tienen alma. Con una pintura, en caso de duda, difumínala. Con una escultura, no hay dónde esconderse”.

Para Pratley , especialmente cuando trabaja con un modelo vivo, "a menudo me sorprende cómo la esencia absoluta de alguien se encuentra en algún lugar entre las fosas nasales y la boca. El parpadeo de los músculos y el movimiento sutil de los músculos alrededor de la boca son tan propios de uno mismo, son tan propios de esa persona".

¿En un pedestal?

Históricamente, las esculturas conmemorativas se han colocado sobre pedestales, señala Branch.

“En parte, esto se debe a que ponemos a nuestros héroes en un pedestal”, dijo. “El problema es que, cuanto más baja esté la escultura, más escrutinio recibirá y menos podrá salirse con la suya si no luce del todo bien”.

La escultura de Kane muestra al capitán de Inglaterra sentado.

“Al estar tan bajo, la gente puede observarlo con mucha atención”, dijo Branch. “Se trata de lograr que la escultura esté más cerca de la gente, pero eso trae sus propios problemas”.

Vota por ello

En el Reino Unido, los consejos locales (como los ayuntamientos en Estados Unidos) pueden proponer un proyecto, financiarlo y seleccionar al escultor, a veces con poca participación del público y una investigación limitada de los artistas.

Branch dice que hay una mejor manera: votarlo.

Eso es lo que sucedió con la estatua de Emmeline Pankhurst en Manchester. Un comité de selección utilizó una plataforma en línea para obtener la opinión del público y la propuesta de Hazel Reeves de honrar a la sufragista fue la ganadora.

“Es un buen punto de partida para comprobar si los miembros de los comités han elegido al escultor o la composición adecuados para la persona que se conmemora”, dijo Branch. “(El público) puede no tener necesariamente un alto nivel de conocimientos sobre escultura, pero siempre suele saber si el artista ha dado en el clavo”.