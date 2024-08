LadyMango: Mariana Echeverría pelea por la fruta en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.- Mariana Echeverría está de nuevo cuenta en el ojo de las críticas en las redes sociales, ahora por haber peleado contra sus compañeras en "La Casa de los Famosos México" por un mango, situación que muchos consideraron fuera de lugar y acusaron a la conductora de ser una molestia, tanto que han comenzado a llamarla Lady Mango.

Y es que todo ocurrió en la noche del viernes pasado, cuando los participantes tuvieron una fiesta y Briggitte tomó uno de los mangos que la producción colocó para que los integrantes comieran y disfrutaran del momento.

Pero todo se complicó cuando Mariana se dio cuenta que había tomado la fruta, por lo que pidió que la regresara a su lugar.

“Échalo porque tenemos que repartir la comida para todos, Briggitte, por favor. Es que si vamos a empezar a racionar va a ser un pedo”, comentó la conductora, quien por cierto, hay que recordar que ha sido la encargada de la cocina dentro del reality.

A esto, Bri respondió: “Ya había agarrado mi mango”. Y Mariana continuó insistiendo: “Lo voy a partir mañana para todos y a todos les pongo tantito. Porque son seis mangos, he sido bien justa con la comida para todos. Yo porque lo sé, si quiere yo no la voy a obligar a nada, porque yo dije que por la comida nunca me iba a pelear”.

Posteriormete Mariana se dedicó a buscar el mango de su compañera y cuando lo encontró lo fue a guardar al refrigerador.

Más entrada la noche, Gala, Karime y Briggitte se escabulleron al refri y tomaron el mango. Pero, Mariana salió rápidamente para revisar y se dio cuenta que ya no estaba la fruta y salió a buscarla para esconderla.