Lady Gaga anuncia su esperado séptimo álbum de estudio: Mayhem

Los Ángeles.- Lady Gaga, quien ha sido galardonada 13 veces con el premio Grammy, anunció hoy su séptimo álbum de estudio, Mayhem, que saldrá a la venta el 7 de marzo a través de Interscope Records. El anuncio llega tras una semana de teasers en su sitio web, que se relanzó hoy junto con una nueva tienda con el primero de varios lanzamientos de merchandising para celebrar el proyecto tan esperado. Mezclando la energía ecléctica que cautivó a sus fans con una visión artística, audaz e intrépida, Mayhem marca un regreso triunfal a las raíces pop de Gaga. El álbum explora temas de caos y transformación, celebrando el poder de la música para unir, provocar y sanar.

"El álbum comenzó cuando me enfrenté a mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans", dijo Gaga. Lejos de ser un retroceso nostálgico, Mayhem reinventa su sonido temprano con un enfoque caleidoscópico que se basa en su amplia biblioteca musical mientras abraza una perspectiva artística fresca e intrépida. Gaga describe el proceso creativo como "volver a ensamblar un espejo roto: incluso si no puedes volver a juntar las piezas perfectamente, puedes crear algo hermoso y completo en su propia manera".

El proyecto de 14 canciones, que incluye los temas previamente lanzados: "Disease" y "Die With a Smile", fue producido por Gaga, Michael Polansky y Andrew Watt. Los productores del álbum incluyen a Gaga, Andrew Watt, Cirkut y Gesaffelstein.

"Disease" fue aclamada por The Independent como "su mejor en mucho tiempo", y The Guardian elogió sus "sintetizadores efervescentes y distorsionados" y su "ritmo contundente y ligeramente industrial". Rolling Stone destacó su "cavernosa línea de sintetizador" y su "coro clásico de Gaga". Dirigido por Tanu Muino, el video musical de "Disease" fue elogiado por Vogue como "uno de los mejores videos del año", mientras que W celebró su "experiencia cinematográfica, casi teatral".

"Die With a Smile", la colaboración de Gaga con Bruno Mars, se ha convertido en una sensación mundial. Actualmente en su tercera semana en el No. 1 en el Billboard Hot 100, la balada también encabezó el Billboard Global 200 y el Top 50 Global de Spotify, estableciendo un récord como la canción más rápida en alcanzar mil millones de transmisiones en Spotify. Con más de 2.7 mil millones de reproducciones hasta la fecha, la canción está nominada a dos premios Grammy 2025, incluida la Canción del Año y la Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo. Billboard lo llamó "una combinación hecha en el cielo de los Grammy", mientras que The New York Times lo describió como "un baile lento romántico y ligeramente apocalíptico".

Gaga estrenará el tercer sencillo y el video musical que lo acompaña de Mayhem el 2 de febrero, transmitiéndose durante una pausa comercial en los Premios Grammy 2025. La lista completa de canciones del álbum se revelará en una fecha posterior.

Antes de los Grammy, Gaga se unirá a artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks y Joni Mitchell para actuar en FireAid el 30 de enero, en beneficio de las personas y comunidades devastadas por los recientes incendios forestales de Los Ángeles. El 17 de marzo, será honrada con el Premio a la Innovación iHeartRadio 2025 en la 12ª edición anual de los iHeartRadio Music Awards, seguida de una actuación como cabeza de cartel en Coachella el 11 y 18 de abril.