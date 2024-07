'La Venenito' pide apoyo y respeto tras asesinato de familiares de su amigo Luis

Ciudad Juárez.- El asesinato del hermano y Padre del tiktoker Luis Ángel Robelo ha causado gran comnoción entre los seguidores del joven, así como de los fans del joven influencer conocido como "La Venenito", quien era muy amigo del afectado.

Durante la tarde del pasado sábado 20 de julio, el también youtuber paralizó las redes sociales en el país luego de que compartiera una transmisión en vivo por TikTok, donde se le podía ver al borde del llanto, y en esta mostrar los cuerpos de sus dos familiares asesinados en el estado de Jalisco, sin censura alguna.

Sobre la situación, David González, mejor conocido como "La Venenito", quien podría considerarse una de las figuras principales en la vida personal y profesional del creador de contenido para TikTok, habló sobre la sitaución.

El influencer compartió que es un momento muy delicado para su colega y mentor en redes sociales. Asimismo, exigió respeto por la sensible pérdida de Luis Ángel Robelo y también invitó a sus seguidores y los de él a poder ayudar al tiktoker, pues algunos de los famosos más cercanos al también youtuber han comenzado a compartir datos bancarios para poder apoyar con los gastos funerarios.

“Gente les pido respeto para Robelo, la verdad está pasando un muy mal momento. Acaba de perder a su papá y hermano, tengan poquito respeto, los amo”, inició. “Yo voy a estar apoyando a Robelo en todo momento y pido apoyo y respeto. Dios bendiga a los que quieran apoyar en todo esto, de todo corazón mil gracias”, expresó.

De momento Luis Ángel Robelo no se ha pronunciado sobre el sensible asesinato de su padre y hermano, mientras que la Fiscalía del Estado de Jalisco ha comunicado que las investigaciones siguen su curso y de momento no hay detenidos o implicados en el caso.