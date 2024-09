'La Venenito' genera debate al revelar su nivel de estudios

La Venenito, un influencer mexicano conocido por su personalidad única y carismática, ha generado tanto admiración como controversia en las redes sociales.

Recientemente, en una entrevista con el popular influencer venezolano La Divaza, La Venenito compartió detalles sorprendentes sobre su experiencia escolar.

Durante el podcast, La Venenito reveló que nunca disfrutó asistir a la escuela y que fue expulsado en numerosas ocasiones. “No me gustaba hacer la tarea y siempre me peleaba con los maestros. Me expulsaron como 20 veces”, confesó entre risas.

La conversación se tornó más seria cuando La Venenito habló sobre la influencia de su madre en su educación y cuestionó la relevancia de la escuela en la actualidad. “Mi mamá a veces me obligaba a hacer la tarea, pero nunca me aprendí las tablas. ¿Quién va a la escuela en 2024?”, se preguntó.

La Venenito también admitió que no logró completar la secundaria, ya que terminó su educación primaria durante la pandemia. “Reprobé cuarto año y ni me di cuenta. Me gradué en pandemia y luego me puse a trabajar”, explicó.

Las declaraciones de La Venenito provocaron una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos seguidores expresaron su preocupación por la falta de educación formal del influencer, mientras que otros lo defendieron, argumentando que su éxito en las redes sociales demuestra que hay diferentes caminos hacia el éxito.

“Venenito necesita alguien que lo oriente y lo impulse, no solo que lo usen para hacer contenido”, comentó un usuario. Otro añadió: “Esa niña tiene que regresar a la escuela, que alguien lo ayude tiene que salir adelante”.

A pesar de las críticas, La Venenito sigue siendo una figura influyente en las redes sociales, demostrando que su autenticidad y carisma son suficientes para mantener a su audiencia cautivada.