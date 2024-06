La reina Rhaenyra Targaryen reclama el Castillo de Chapultepec como suyo

La segunda temporada de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”, en breve llegará a Max, y para ir calentando motores, la plataforma hizo un gran gesto para los fans en México.

Para promocionar esta épica serie, Max Latinoamérica compartió un video en el que aparece el Castillo de Chapultepec con la bandera del Consejo de los Negros de la reina Rhaenyra Targaryen.

El pequeño video ha generado muchas reacciones entre los seguidores mexicanos de la serie, quienes agradecieron el guiño.

“House of the Dragon” se estrenará el 16 de junio.