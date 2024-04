¿La apoyará? Wendy Guevara habla sobre la candidatura de su amiga Paola Suárez

Hace unos días Paola Suárez se estrenó en la política, la integrante de "Las Perdidas" anunció que se postulará como candidata para diputada local en el municipio de León en el estado de Guanajuato.

Internautas no pudieron evitar cuestionarle a Wendy Guevara si apoyará a su amiga en su campaña e incluso le preguntaron si va a votar por ella y esto fue lo que dijo.

Wendy no se guardó nada y respondió con todo, hasta dijo si votará por su amiga Paolita o no.

"Ay no sé, la verdad. Mi hermana quiere andar en campaña por ayudar a la gente y todo, pues que le dé duro mi comadre. No hermanas yo ya les había platicado que tengo mis favoritos, yo ya sé por quién voy a votar, ya tengo yo pensado desde cuándo, no me gusta hablar de esos temas porque la política es un tema muy delicado", detalló