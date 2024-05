Kimberly 'La Más Preciosa' y Óscar presumen que pronto serán padres

Kimberly "La Más Preciosa", integrante de "Las Perdidas", busca llevar su relación de pareja a otro nivel. Como es costumbre, la youtuber compartió a través de un live en sus redes sociales que quiere ya convertirse en mamá y presumió ante todos sus seguidores que pronto lo hará a través de un proceso de adopción.

Ya en el pasado Kimberly había dicho sus intenciones por convertirse en madre, algo que solo había terminado en palabras, sin embargo, la pareja decidió ya dar el primer paso y revelaron que comenzaron a buscar opciones, como la renta de un vientre, pero aseguraron que la opción más viable hasta el momento era la adopción de un bebé, algo que ya comenzaron a hacer, pues lo requisitos son muchos.

"Estamos en lo de la adopción, estamos en pláticas, mandando propuestas y todo y los requisitos que cumplamos, para toda la gente que dice que uno como pareja, que nos tiran hate, aquí no cuenta eso hermanas, no cuenta su pinche mala vibra, lo que cuenta son los requisitos que tengamos, eso sí cuenta", dijo Kimberly en su video de YouTube.

Tras la revelación, usuarios reaccionaron en contra de la decisión de la pareja, principalmente debido a los problemas que han tenido por señalamientos de violencia y abuso de sustancias, situaciones que los han tenido en el ojo del escándalo en el pasado.

"En que cabeza cabrá dejarlos adoptar? Con sus antecedentes de agresión física mutua, consumo de sustancias ilícitas, alcoholismo, inestabilidad emocional, Óscar una hija abandonada", "Para tener un hijo no es un gusto es una gran responsabilidad y ustedes no son responsables empezando por el Oscar que ni de su propia hija se hace responsable", "Kim está bien que quieran adoptar pero la verdad ustedes no se quieren dar cuenta que no son una pareja estable por qué siempre se faltan al respeto y ese niño que quieran adoptar lo van a perjudicar date cuenta", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.