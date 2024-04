Kimberly de 'Las Perdidas' confirma que ya está en pláticas para 'LCDLF México'

Los rumores de la posible entrada de Kimberly "La Más Preciosa" en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" resultaron ser ciertos, así lo ha confirmado la propia influencer durante una entrevista con el periodista Edén Dorantes al salir de las instalaciones de Televisa, donde contó que está en pláticas con la empresa para ingresar al reality donde su amiga, Wendy Guevara, se llevó el primer lugar en la temporada pasada.

"Ay, es que no sé si lo puedo decir. Ya ven que estuve hablando con los Telemundo, ahora aquí tuve una plática para ver los puntos y todo eso, pero todavía no lo confirmo", contó la influencer durante una entrevista.

"La verdad es que sí me gustaría estar en ese reality tan padre, lo que si no me agrada es que van a comparar, van a decir que Wendy hacía tal cosa y yo no. Al final es un juego, pero mucha gente se enfrasca y quieren que uno haga lo que ellos dicen", aseguró Kimberly, y es que la sombra del éxito de su amiga Wendy, será algo con lo que tendría que pelear.

Sobre los otros participantes que podrían ingresar al reality aún no hay nada confirmado, pero en redes suenan fuerte figuras como Violeta Isfel, Michelle Vieth u Omar Chaparro.