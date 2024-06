Kimberly arremete contra productora de 'LCDLFM' por no incluirla en el programa

Kimberly "La más preciosa" no se quiso quedar con las ganas de mostrar su molestia en contra de Rosa María Noguerón, productora de "La Casa de los Famosos México" en su temporada 2, luego de que no contempló a la influencer por su historial de consumo de sustancias nocivas y sus escándalos en relación a estas situaciones.

De manera contundente, Kimberly respondió a estas acusaciones, desestimando cualquier implicación de su parte con el consumo de estupefacientes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su crítica abierta hacia la productora del mencionado reality show.

Según sus declaraciones, hubo insinuaciones infundadas sobre su conducta y hábitos personales que ella consideró injustas.

“Me comentaron que salió una chica diciendo que no, que yo no era elegida porque yo consumía sustancias tóxicas, nocivas para la salud, y dije ‘ay pobre, perra, ni que ella me las comprara, vive conmigo o criquea conmigo”, expresó.

La influencer dejó claro que, a pesar de los rumores, su decisión de no participar en el reality show no estuvo relacionada ni con supuestos problemas de consumo ni con otras polémicas que circularon en redes sociales.