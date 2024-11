Karol G rompe el silencio tras criticas por polémica letra de canción

Medellín.- Luego de que uno de los juntes más esperados en el género urbano generó una polémica por su letra, Karol G rompió el silencio y emitió un comunicado.

"La Bichota" se unió a J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, DFZM y Ovy On The Drums para lanzar la canción "+57".

"Mamacita desde los fourteen (14)" fue el verso que se volvió viral en las redes sociales debido a que varios internautas señalaron que hace apología a la sexualización de menores.

Ante esto, Karol G explicó su perspectiva y ofreció disculpas a sus seguidores y al público en general. Mencionó que, como artista, entiende que su trabajo está expuesto a diversas interpretaciones y que la opinión pública tiene un papel importante en el análisis de su contenido.

La cantante colombiana indicó que algunos aspectos de la canción fueron sacados de contexto y aclaró que su intención original era celebrar la unión entre artistas y hacer que su audiencia disfrutara del ritmo.

Karol G reconoció la controversia generada y se mostró dispuesta a escuchar las críticas: "Me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón".

"La Bichota" también aclaró que varias publicaciones atribuidas a ella y difundidas en redes sociales eran falsas, subrayando que su cuenta de X lleva meses inactiva. Expresó su frustración por la desinformación que ha circulado, insistiendo en que no ha emitido ningún comentario por esa vía recientemente.

Karol G resaltó su compromiso con iniciativas benéficas y destacó su trabajo con su fundación en apoyo a causas que le son cercanas.

El tema "+57" celebró el junte de los cantantes colombianos del género urbano más importantes.