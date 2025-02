Karla Sofía Gascón niega posibilidad de renunciar a su nominación al Oscar

Ciudad de México.- La actriz Karla Sofía Gascón no ha dejado de estar en medio de la polémica tras el estreno de la película "Emilia Pérez" que no fue del agrado de los mexicanos por estigmatizar al país y tomar de forma banal problemáticas importantes como la desaparición de personas, así como el narcotráfico. Además de todo lo anterior, a nivel internacional su nombre ha causado indignación por sus tuits de años atrás; entre ellos, hablando mal de Selena Gómez, su coprotagonista, además de mensajes con la que ahora se le tacha de racista y antisemita.

Tanta fue la polémica que se armó por sus comentarios vertidos en X, antes Twitter, desde hace varios años que la actriz de "Nosotros los Nobles" se vio obligada a cerrar su cuenta y así olvidarse del "hate" en redes sociales; sin embargo, hace unos minutos rompió el silencio de forma definitiva. Y es que la española ofreció una entrevista a CNN en Español donde pidió disculpas por sus dichos y a la vez respondió a aquellos que piden a La Academia que le retiren su nominación a los Premios Óscar 2025.

”Yo no puedo renunciar a una nominación (al Oscar) porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”, dijo a CNN.

Hasta ahora ya hay un adelanto en el que se ve a la famosa de 52 años visiblemente afectada por todo lo ocurrido. De esta manera se sinceró y habló por primera vez de su postura por todo lo que está ocurriendo y entre lágrimas afirmó que todo lo que se comenta sobre ella es falso y sería para afectar su imagen ante la próxima entrega de premios que representan los más importantes del cine.

Karla Sofía Gascón niega ser racista y entre lágrimas pide disculpas por sus palabras

Al iniciar la entrevista con Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español, lo primero que hizo la protagonista de "Emilia Pérez" fue hablar sobre lo difícil que la está pasando desde que salieron a la luz viejos tuits del pasado por los que hoy se le acusa de racista y por los que además se ha pedido socialmente que se le retire de la lista de nominados a los Premios Óscar 2025. Además, aseveró que estos días se le ha crucificado sin la posibilidad de defenderse, esto sin que ella supiera a ciencia cierta de qué mensajes hablaban las personas.

Allí mismo, externó que la comunidad negra es con la que más se siente identificada en este momento, por lo que no entiende los señalamientos de supuestamente ser racista hacia las personas negras o afroamericanas de Estados Unidos; respecto a la polémica con los musulmanes, agregó que actualmente tiene una relación "con una persona maravillosa, con una mujer maravillosa, que es musulmana que me ha enseñado el respeto y entender".

"Están siendo momentos muy difíciles estos dos días. Lo primero que quiero hacer sin lugar a dudas es pedir disculpas y mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. A mí se me ha tachado de racista, es algo que yo quería dejar claro que no soy, porque creo que se me ha juzgado, se me ha condenado, sacrificado, crucificado y apedreado sin un juicio y sin opción a defenderme".