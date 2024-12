Karla Panini confiesa que volvería a robarle el marido a su amiga una y otra vez

Ciudad de México.– Karla Panini parece no querer desaparecer del odio que se genera en su contra en las redes sociales, y es que si bien las cosas en contra de la ex "Lavandera" ya se habían calmado un poco a raíz de las controversias de Ángela Aguilar, la famosa volvió a ser tema de discusión luego de que apareció en un programa y aseguró que volvería a robarse a Américo Garza, quien actualmente es su esposo, pero que en su momento fue pareja sentimental de Karla Luna.

En la entrevista, que está dando vueltas por redes sociales, Karla Panini asegura que volvería a quitarle el marido a Karla Luna.

“No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos. Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar, si se va con otra me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar”.

No es la primera vez que Karla Panini deja ver que las críticas le importan muy poco. Hace un tiempo, cuando explotó la controversia de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, la comediante se burló asegurando que el puesto de la más odiada seguía siendo de ella.