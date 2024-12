Karely Ruiz será Santa y regalará juguetes a niños por Navidad

Ciudad de México.– Karely Ruiz una vez más demuestra que en estas épocas navideñas está dispuesta a compartir con los niños más vulnerables un poco de su éxito logrado con su contenido, y es que como ocurre año con año, la influencer regia contó que ya está preparando la posada que hace para estas infancias, a las que, por cierto, regalará juguetes.

En un video compartido en sus redes sociales, la influencer mostró las compras de todos los regalos que serán entregados durante la posada. La modelo compartió el videoclip a través de su cuenta de TikTok, “Comprando regalitos para una posada de niños con discapacidad, se merecen eso y más”, escribió.

Karely llevaba varios carros de supermercado llenos de carritos, plastilina, maquillaje y muñecos. Incluso se mostró muy confiada al comprar juguetes de más argumentando que prefiere que sobren y que en cualquier caso va a regalar todo en otras fundaciones o en las calles.

“Si sobran (juguetes) voy a estar regalándolos a niños que lo necesiten, ya sea en una fundación o en la calle”, aseguró.

Por otro lado, aprovechó para comentar su emoción por el nacimiento de su hija, Madisson, pues aseguró que cuando crezca seguramente le pedirá muchos regalos. “¿Sus hijas qué van a pedir de Navidad? Lo bueno que Madisson todavía no está, pero ya me imagino la lista que me va a hacer, ni modo tiene que ganársela”, bromeó la influencer.