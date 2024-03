Karely Ruiz se negó a colaborar con Elena Larrea para ayudar a Cuacolandia

La partida de Elena Larrea sigue generando pesar entre todos sus seguidores, y no solo por su trabajo como modelo, sino también por la gran labor que llevaba a cabo como protectora de los derechos de los animales a través de Cuacolandia, ya que rescataba y cuidaba de caballos en situación de maltrato o tortura.

Era a través de la plataforma de OnlyFans donde la joven obtenía los recursos para poder financiar su fundación, y fue así como algunos de sus seguidores, con motivo de la muerte de Elena, recordaron la entrevista cuando la joven confesó que buscó colaborar con Karely Ruiz, sin embargo, la modelo regia se negó.

Elena Larrea detalló que su contenido de OnlyFans era para poder solventar todos los gastos para darle mantenimiento al santuario de Cuacolandia, porque hizo colaboración con otras estrellas de la famosa plataforma azul como; Marcela Moss.

Sin embargo, busco a Karely Ruiz, quien es una de las mejores pagadas en OF, sin embargo, la modelo regia le dijo que no tenía la necesidad de ayudar a los animales a través de ella.

“Sí, logré hablar con ella, pero no tuvo interés, simplemente me dio largas y pues luego le dije: ‘pensé que querías ayudar a los animales’ y me contestó: ‘no tengo necesidad de ayudar a los animales a través de ti’, contó .