Karely Ruiz construirá una escuela propia a su hija para evitarle el bullying

Ciudad Juárez.– Karely Ruiz está en boca de todos después de que ayer dio a conocer de manera pública que tiene 4 meses de embarazo, además de que en un lujoso evento dio a conocer que el bebé que espera será una niña.

Lejos de todo, muchos de sus haters aprovecharon la oportunidad para atacarla con preguntas sobre quién será el padre de la bebé o sobre cómo llevará la situación de que se burlen de la pequeña en la escuela por el trabajo que hace la influencer en OnlyFans.

Sobre esta situación, Karely contó que está dispuesta a construir una escuela para su hija, con tal de evitarle el bullying, incluso cambiarse de país para que viva de la mejor manera posible y procurar que tenga la mejor vida.

"No se preocupen le voy a mandar a hacer un colegio propio a mi hijo, a mi hija, con maestros particulares, así que despreocúpense por el bullying, o me lo llevo a otro país, tan fácil".

Dijo estar agradecida con Dios por la bendición de poder ser madre, tal como lo había deseado desde hace tiempo. La influencer también enfatizó que invirtió gran cantidad de dinero en su revelación y amenazó con hacer algo mucho más costoso en el baby shower.

"Así que ya dejen de ching*r, fue un evento pasado de lanza pero mi hija lo vale, creo que si he ayudado a personas con mucha cantidad de dinero, por qué a mi hija no se lo voy a dar, desde la revelación y el baby shower va a ser el triple de mejor porque gracias a Dios tengo todo para regalarle, él me regaló ésta bendición entonces los demás chingu*n a su madre, busquen cómo sobresalir, cómo hacer dinero, porque yo me preocupo por mi vida".