Julión Álvarez revela que su esposa le pide que baje de peso

Julión Álvarez se ha convertido en el cantante más divertido del regional mexicano, las ocurrencias que comparte a través de sus redes sociales, así como también las entrevistas en las que participa son del agrado de miles de personas que están al pendiente de sus pasos, tal y como recientemente sucedió cuando el grupero dio a conocer uno de sus secretos.

Usuarios en redes sociales popularizaron nuevamente un clip de la entrevista que tuvo Julión Álvarez con Omar Chaparro, ahí las celebridades estuvieron conversando sobre la carrera del mexicano, así como también de otros temas íntimos que poco se conocen del cantante.

¿Qué le dice la esposa de Julión Álvarez sobre su peso?

Julión Álvarez fue cuestionado por Omar Chaparro sobre el piropo que le menciona su esposa Nathaly Fernández, pero el cantante le dijo que es más fácil saber lo que no le gusta, por lo que acto seguido confesó que su pareja sentimental lo cuestiona sobre su peso actual.

“Julio estás muy gordo’, si me dice, yo no soy muy metrosexual, entonces no soy de qué me ando peinando o me ande viendo”, es lo que contó el cantante Julión Álvarez.