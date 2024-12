Regresa Billie Eilish al NPR Tiny Desk

Ciudad de México.- La cantante estadunidense Billie Eilish continúa su ascenso meteórico en la industria musical, consolidándose como una de las artistas más escuchadas del 2024 con su álbum "Hit Me Hard And Soft".

Para cerrar el año con broche de oro, la joven de 23 años se presentará nuevamente en el famoso formato Tiny Desk, producido por NPR.

Su última aparición en el Tiny Desk fue en 2020, cuando interpretó "My Future" y "Everything I Wanted" en versiones acústicas. Ahora, acompañada por su hermano Finneas O’Connell, Billie

Eilish volverá a este espacio íntimo el 12 de diciembre a las 11:00 de la mañana (hora del centro de México) para interpretar nuevas canciones de su repertorio.

El Tiny Desk ha ganado renombre por ofrecer versiones únicas y personales de las canciones de grandes artistas, similar a lo que alguna vez fue el MTV Unplugged.

Este formato permite a los músicos conectar de manera más cercana con su audiencia, algo que Billie ha dominado a la perfección.

El nuevo set de Billie Eilish en el Tiny Desk es muy esperado y aunque no se ha confirmado el listado de canciones, temas como "Birds Of A Feather", "Blue", "Chihiro" y "The Greatest" podrían estar en la selección.