Julión Álvarez le dirá adiós a los escenarios; le pone fecha a su retiro

Aunque algunos cantantes han asegurado que quieren dedicar toda su vida a los escenarios, no es el caso de Julión Álvarez, quien dio a conocer la edad en la que se retirará de la música porque ya está “muy cansado”.

En una entrevista el cantante aseguró que no se ve en el mundo de la música toda su vida e incluso ha revelado cuándo piensa retirarse.

“No me gustaría retirarme viejo, si dios me da vida no me gustaría retirarme viejo de este ambiente, Si le llego a los 50 se me hace mucho para andar en este negocio, es muy cansado”, dijo.

El cantante también con mucho humor asegura que por eso ahorita se encuentra ahorrando dinero para poderse retirar a los 50 años.

“Lo que logres a los 50 es lo que hiciste, lo que alcance a hacer de aquí a los 50, expresó el cantante.