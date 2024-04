Juan Pablo Medina habla de su pelea con Wendy Guevara

Juan Pablo Medina habló por primera vez de lo ocurrido y señaló que atravesaba por un momento de frustración mientras trataba de encontrar sus lugares en el concierto. Pese a ello, el actor no dudó en pedirle perdón a Wendy Guevara.

“Fue muy desafortunado, todo viene de una confusión, yo lo único que quería era encontrar mis lugares y la verdad mi respuesta fue muy fuera de lugar. Estaba un poco frustrado y reaccioné de una manera que nunca he reaccionado, nunca me peleo, no es algo que yo busco, pero es reprobable mi accionar, pero me pasó y tengo que asumir lo que hice y le pedí una disculpa (…) Tengo mucho que aprender y ver que sí puedo llegar a esos lugares y que no va a volver a pasar y que ya sé cómo me voy a controlar”, dijo.

Ante las críticas que recibió Juan Pablo Medina en redes sociales por los fanáticos de la creadora de contenido, ella no dudó en pedir un alto a los ataques.