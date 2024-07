Juan Osorio envía su apoyo a Irina Baeva y le pide no caer en depresión

Ciudad Juárez.– Irina Baeva ha recibido algunas muestras de apoyo por el proceso que está atravesando después de que dio a conocer el fin de su relación con el actor Gabriel Soto. Uno de los que expresó toda su solidaridad fue Juan Osorio, quien trabaja con la famosa de origen ruso en la obra "Aventurera".

El productor en una charla con el programa "Despierta América" reaccionó a la separación entre la protagonista de la obra que produce y el actor de 49 años.

Primero, afirmó que apoya a Baeva: "Todo el equipo, la compañía de Aventurera, apoya a Irina, pero también hay cosas personales que te tienes que mantener al margen para no incurrir en tomar partido".

"Es una relación de una pareja, ellos sabrán sus problemas, sus decisiones", agregó. Además, pidió a la actriz rusa que no decaiga por esta situación amorosa: "Lo único que tengo que motivar a Irina es que no se me baje, que no se deprima; que saque todo ese coraje en la escena y que ahora, más que nunca, tiene un reto grande con Elena Tejero y con su vida personal".

Osorio reflexionó que los rompimientos "por algo se dan, porque algo ya no funciona, pero hasta ahí. Tengo que respetar porque a ambos estimo, quiero; a Irina yo la conocí por Gabriel, entonces me tengo que callar y respetar esa decisión de pareja".