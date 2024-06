Juan Osorio defiende a Irina Baeva de críticas a ‘Aventurera’

La puesta en escena “Aventurera” es una de las más antiguas en teatro y el elenco ha estado integrado por grandes artistas. Ahora, Irina Baeva está en el papel principal de “Elena Tejero”, sin embargo, la actriz ha recibido muchas críticas por su participación.

Recientemente, la polémica Niurka Marcos se lanzó contra Baeva y consideró que el papel de Elena le quedaba muy grande.

“¡Trágame tierra!... cómo es posible que no miren atrás, tantas Aventureras, buenas, regulares o pésimas”, cuestión hace unos días la cubana.

Tras los comentarios, el productor Juan Osorio pidió a su expareja que respetara su trabajo y a su elenco.

En una entrevista para medios como “Venga la Alegría”, el productor recordó que él fue quien le abrió las puertas en México a Marcos.

“Lo que no le voy a permitir es que critique mi trabajo. Conmigo que se meta lo que quiera, pero a mi trabajo y a mis actores que los respete porque merecen todo el respeto. Así como ella llegó un día y tuvo que tocar puertas, yo toqué las puertas por ella y le di la oportunidad, entonces, que no se me olvide”, dijo Osorio.

El productor aseguró que la puesta en escena seguirá a pesar de las críticas a Irina: “Si voy a hacerle caso a cada uno de ustedes, tengo que cambiar de obra, me tengo que poner mi casa a chillar, no, no, para nada, no va a pasar eso. Entonces hago la obra que yo quiero, con mi equipo que yo quiero, la afrontamos como yo quiero, y que venga quien quiera”.