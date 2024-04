Jonathan Tetelman recuerda su paso de DJ a estrella de ópera internacional

Foto: Associated Press

Nueva York.- Jonathan Tetelman pasó de ser un DJ de un club nocturno a una estrella de ópera internacional, un desvío musical que fue bastante, bueno, operístico.

Dejó de cantar en 2011 y mezcló música para los clubbers de Nueva York en Webster Hall, Pacha, Greenhouse y WiP. Actualmente, los conciertos del músico de 35 años son en lugares más elegantes como la Royal Opera House de Londres y el Festival de Salzburgo.

Su carrera revivida por una transición de barítono a tenor, Tetelman aparecerá como Ruggero en una presentación de Metropolitan Opera de “La Rondine (La golondrina)” de Puccini con la soprano Angel Blue, televisada en vivo a los cines de todo el mundo el sábado. A partir del 26 de abril, canta Pinkerton en “Madama Butterfly” junto a la soprano Asmik Grigorian en su debut en el Met.

“Seguía diciéndole a la gente: 'Sabes, soy DJ, pero en realidad soy cantante de ópera'. Y cuanto más lo decía, más pensaba: '¿Soy realmente un cantante de ópera?'”, recordó Tetelman sobre su año sabático como cantante.

Entonces se dio seis meses.

“Simplemente vendí todo. Vendí todo mi equipo. Todos mis parlantes, todos mis tocadiscos, todo, y simplemente enfocados”, dijo.

Nacido en Chile, Tetelman fue adoptado aproximadamente a los 7 meses y creció en Hopewell Township, Nueva Jersey. Se licenció en la Escuela de Música de Manhattan en 2011 y se consideraba barítono.

Tetelman se trasladó a la Escuela de Música de Mannes para realizar un programa de posgrado en el que le dijeron que su registro superior era su futuro, pero tuvo problemas incluso con los estándares de audición. Abrumado por la frustración, se dirigió a la vida nocturna del centro en 2013.

“Simplemente no fue así, no hizo clic. Lo tiré todo por la borda”, dijo.

Después de concluir que la vida de club no era un futuro, Tetelman comenzó a escuchar grabaciones de Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Franco Corelli y Jonas Kaufmann para comprender cómo usaban sus voces. Trabajando con Mark Schnaible y Patricia McCaffrey, un equipo de entrenadores vocales formado por marido y mujer, comenzó a desarrollar su técnica de tenor en 2015.

"Este joven tiene un gran talento", dijo Schnaible.

Cuando tenía veintitantos años, Tetelman se consideraba demasiado mayor para programas de formación profesional, por lo que encontró un agente. Cantó Eisenstein en “Die Fledermaus (The Bat)” de Johann Strauss II en el programa de artistas jóvenes de la Fundación Martina Arroyo en 2016. Luego pagó unos cientos de dólares para asistir a una audición de casting de convocatoria abierta. Eso lo llevó al papel de Rodolfo en “La Bohème” de Puccini en el Gran Teatro de Fujian en China en 2017.

Fue contratado para “Bohème” en noviembre de 2018 en la English National Opera, donde todas las funciones son en inglés.

Tetelman se preparó cantando en “La Boheme Warhola”, una adaptación del clásico que se traslada al estudio The Factory de Andy Warhol, con el Festival de Ópera de Pittsburgh en el Falk Auditorium, un teatro escolar con capacidad para 360 personas. Casi al mismo tiempo, el agente Alan Green hizo arreglos para que Tetelman se hiciera cargo de Rodolfo para un concierto en el Festival Tanglewood de la Orquesta Sinfónica de Boston después de que Piotr Beczała se retirara para reemplazar a Roberto Alagna en “Lohengrin” del Festival de Bayreuth.

Eso elevó el perfil de Tetelman antes de dirigirse al Coliseo de Londres para la reposición de la puesta en escena de Jonathan Miller en 2009, un acelerador clave de su carrera.

“La producción y el teatro son maravillosos. 'La Bohème' en inglés es repugnante”, recordó vívidamente Tetelman.

Un apuesto hombre de 6 pies 4 pulgadas, cabello oscuro y una amplia sonrisa, se convirtió en un cantante muy solicitado para Puccini.

“Tiene una cima muy sólida. Cuando canta suavemente, algo que siempre aliento, especialmente en los momentos más íntimos, hay ternura”, dijo el director Speranza Scappucci.

En la noche del debut de Tetelman en el Met, el 26 de marzo, un miembro del público arrojó un ramo que atrapó al vuelo.

"Ciertamente es una presencia muy, muy carismática y el público está respondiendo", dijo el gerente general del Met, Peter Gelb.

Tetelman hizo su debut en el Festival de Salzburgo el verano pasado con “Macbeth” de Krzysztof Warlikowski. La puesta en escena comenzó en la consulta de un obstetra con niños que llevaban parches negros y amarillos que advertían de la radiación.

“Tenías que estar como hongos o algo así para entenderlo realmente”, dijo Tetelman, y rápidamente agregó: “Fue una de las experiencias más increíbles que he tenido. ... Creo que trabajar con él fue realmente un momento realmente inspirador para mí”.

Los papeles futuros incluyen a Turiddu en “Cavalleria Rusticana” de Mascagni y un papel principal en “Samson et Dalila” de Saint-Saëns junto con las partes más pesadas de Puccini de Dick Johnson en “La Fanciulla del West (Girl of the Golden West)” y des Grieux. en “Manon Lescaut”. Le gustaría algún día interpretar al Apolo de Strauss en “Daphne” y al Baco en “Ariadne auf Naxos”.

"Estoy tratando de reservar cada vez menos Puccini simplemente porque he reservado tanto", dijo Tetelman.