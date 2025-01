Jason Kelce prueba suerte como presentador de programa de televisión

Foto: Associated Press

Filadelfia.- Jason Kelce conversó con el Linc —sí, el concreto y el acero del estadio de los Eagles de Filadelfia le respondieron con una charla motivacional— antes de que el liniero All-Pro retirado recorriera la ciudad en su auto con casco de los Eagles, todo mientras vestía su traje de Mummer en el desfile del Super Bowl. Aparcó el carrito de golf y tiró las llaves al estilo ZZ Top antes del primer día de su nuevo trabajo.

Luego dejó caer una blasfemia al comienzo de su monólogo.

Despliega The Chug Machine, vuela, bombardea, vuela y reserva un asiento para Sir Charles porque el último presentador que se cuela en la televisión nocturna es un poco más crudo que los tradicionales contadores de chistes de traje y corbata.

Jason Kelce organizó una fiesta nocturna, y llevó a su esposa, sus padres, un fanático con un tatuaje de Phillie Phanatic tatuado en su ombligo, una banda de Filadelfia y una versión sin censura (al menos en el escenario) de los deportes para el primero de cinco episodios de "They Call It Late Night with Jason Kelce" en ESPN.

¡Aquí está Kelce!

"Me encantaba ver la televisión a altas horas de la noche mientras crecía", dijo Kelce.

Kelce demostró rápidamente que hay espacio para otro JK en el late night (Kelce desapareció en un portal donde salió a la oficina (sin pantalones) de Jimmy Kimmel para pedir consejos sobre el anfitrión— y moderó un panel suelto de temas deportivos con los invitados Charles Barkley, el rapero y actor Lil Dicky y el analista de NFL Network Brian Baldinger.

Y Kelce dijo que recibió orientación real de Kimmel sobre el arte de ser anfitrión.

"Me sentó y realmente me explicó algunas cosas que pensó que acelerarían este proceso para mí", dijo Kelce.

Kelce bromeó con los invitados durante las pausas comerciales y respondió preguntas de algunos de los aproximadamente 300 fanáticos en la audiencia. Cuando un fanático de Nueva Jersey invitó a Kelce a su boda, la estrella retirada bromeó: "No voy a Nueva Jersey".

El fanático de los Eagles y estudiante de Penn State, Caleb Tinley, se enteró solo dos días antes de que había sido seleccionado al azar para un par de boletos gratis y fue el primero en la fila alrededor del mediodía para conseguir un buen asiento para la grabación. Es fanático del podcast " New Heights " que Kelce co-presenta con su hermano, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y pensó que el programa de televisión era lo más cercano a esa experiencia que podía conseguir.

"Desde que tuvo ese discurso en el Super Bowl, se convirtió en una leyenda de Filadelfia", dijo Tinley.

Kelce, de 37 años, quien se retiró en marzo después de una carrera de 13 años con los Eagles, ha visto cómo su perfil se disparaba en el retiro. El ganador del Super Bowl ya presentó el podcast, pero se ha convertido en un prolífico vendedor de todo, desde alitas de pollo hasta sopa, detergente para ropa, cereales, hoagies y su propia compañía de cerveza.

Kelce ya era omnipresente en la televisión y las redes sociales, así que ¿qué era un trabajo más para agregar a su currículum?

Así nació "Late Night".

Kelce está en el primer año de un acuerdo de varios años con ESPN y ya aparece en el programa "Monday Night Countdown" de la cadena. El pívot retirado que ocupaba el centro del escenario en un programa nocturno como un programa de entrevistas -no era Letterman, aunque sí llevaba su chaqueta de letrero de Cleveland Heights- parecía una extensión natural de su creciente perfil en el mundo del entretenimiento.

El título del programa es un homenaje a "They Call It Pro Football", que fue el primer largometraje de NFL Films en 1967. NFL Films se originó en Filadelfia, y los fundadores Ed y Steve Sabol están en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. También contó con la voz de John Facenda, cuyo tono fue imitado en el programa por Kelce y su panel mientras narraban los momentos destacados de la NFL moderna.

"Sabía que quería NFL Films porque sentí que queríamos hacer un programa que celebrara el panorama de la NFL", dijo Kelce. "No solo de los jugadores actuales y los juegos actuales, sino de los juegos pasados y los jugadores anteriores. Locutores anteriores. Los fanáticos de la NFL y la subcultura de la NFL. Queríamos crear un espectáculo que realmente abarcara todo eso".

La banda Snacktime, con sede en Filadelfia, se encargó de la música. Kylie Kelce, que acaba de destronar a Joe Rogan como el podcast número 1 en las listas de Spotify, se desempeñó como la compañera malhablada desde su posición en "Kylie's Korner".

Los improperios de Kelce en el monólogo no fueron un calambre cerebral momentáneo mientras pasaba de la charla en el vestuario a la televisión por cable. Kelce y su esposa salpicaron sus conversaciones con blasfemias (después de todo, esto es tarde en la noche) y trataron de hacer que la relación pareciera tan real en el estudio como lo es en casa, donde la pareja cría a tres hijas, y se espera una cuarta este año.

"Realmente queríamos que el lenguaje fuera real y auténtico para mí", dijo Kelce después del espectáculo. "Nos excedimos un poco hoy para preparar a la audiencia sobre qué esperar. Creo que las bombas F fue lo único que me dijeron, es posible que queramos ser un poco cautelosos allí, pero, escucha, queremos darte rango para ser quien eres".

El episodio debut de una hora de "Late Night" fue grabado el viernes frente a una audiencia en vivo desde la sala de conciertos Union Transfer de Filadelfia. El programa se transmitió a la 1 a.m. EST en ESPN y se grabará los próximos cuatro viernes por la noche. El calendario coincide con la última semana de la temporada regular de la NFL y los playoffs.

El comediante Seth Herzog calentó a la multitud y bromeó que el evento tenía una política de no teléfonos para que Kelce no los rompiera como lo hizo en un momento viral en Penn State.

No se podía pasar por alto el sesgo de Filadelfia: filmaron un fragmento en el que una fanática arrojó bocados de un hoagie en la boca de, bueno, Jason Kelce del futuro, y Barkley jugó para la multitud cuando eligió a los Eagles para ganar el Super Bowl, pero el verdadero Kelce dijo que quería un espectáculo que atrajera a los fanáticos de todo el país.

Con éxito o sin él, no hay promesas de ESPN de nada más allá de la carrera limitada.

"Realmente solo queríamos intentar algo divertido y creo que todos estaban de acuerdo para experimentar y ver qué pasaba", dijo Kelce. "Creo que hay espacio para esto, especialmente dentro de la temporada de fútbol".

Después de que Kelce participó en una parodia con sus padres Ed y Donna, celebró con un ganador que bebió la cerveza más rápida y compartió una fría en el bar con el gran Harold Carmichael de los Eagles, desglosó el espectáculo de la misma manera que lo haría como jugador de los Eagles en el vestuario posterior al juego.

"Es el día del juego", dijo Kelce. "Muchos errores, como en un juego. Un montón de cosas que limpiar. Pero estoy muy contento de cómo ha ido".