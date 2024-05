Janet Jackson tocará en el Essence Fest 2024

Janet Jackson hará su cuarta aparición en el Festival de Cultura Essence 2024 este verano en Nueva Orleans.

Originalmente, Jackson estaba programada para encabezar el Smoothie King Center el 23 de julio como parte de su gira Together Again Summer 2024, pero sus planes han cambiado. La aparición fue cancelada y ahora ella es una de las cabezas de cartel programadas para una de las tres noches de conciertos como parte del festival anual, que este año se llevará a cabo del 5 al 7 de julio en el Superdomo, informó The Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Essence no ha dicho en qué fecha actuará Jackson.

Jackson actuó anteriormente en el evento en 2010, 2018 y 2022. El último espectáculo agotó los 48 mil 500 asientos y, según se informa, fue la noche con mayor recaudación en los 30 años de historia del festival.

La semana pasada, Essence reveló que durante el festival se llevaría a cabo una reunión del colectivo de raperos Cash Money Millionaires afiliado al sello de Nueva Orleans. Sin embargo, no se ha especificado ningún artista más allá del cofundador de Cash Money, Bryan “Baby” Williams, también conocido como Birdman.

Los productores del festival han ido desplegando la lista para el evento poco a poco. Algunos fanáticos de Essence han recurrido a las redes sociales para expresar su frustración por el inicio tardío y la inusual revelación de uno a la vez, informó el periódico.

Además de los conciertos nocturnos dentro del Superdomo, el festival incluirá programación sobre networking, finanzas, carreras, bienestar, moda, belleza y más en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial y otros lugares de la ciudad.

Lanzado en 1995 para conmemorar el 25º aniversario de la revista Essence, el festival se ha convertido en la celebración más grande del mundo de las mujeres, la cultura y las comunidades negras, convocando a más de 530 mil personas anualmente durante el fin de semana del 4 de julio en Nueva Orleans, dijo Essence Communications Inc.