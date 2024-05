Itatí recuerda cuando Cristian Castro le pidió casarse con él

Itatí Cantoral estuvo en el programa "Ventaneando" donde, entre otras cosas, recordó algunas cuestiones de su pasado, entre ellas el breve romance que vivió a lado del cantante Cristian Castro, quien incluso le pidió matrimonio y narró la manera en que ocurrió el suceso.

“Y en su apogeo, después de sacar su disco de “No podrás”, estaba yo justamente estrenando 'Aventurera' y había terminado mi relación con Eduardo Santamarina, que llevábamos dos años de novios, tenía como un mes de haber terminado con él. Eduardo Santamarina estaba trabajando con el Güero Castro, todo en familia”, inició su relató Cantoral.

En la conversación, Cantoral describió cómo fue que el hijo de Verónica Castro, Cristian Castro, mostró interés en ella durante un momento clave de su carrera.

“Mi mamá me dice: ‘¡adivina quién te habló!... Cristian Castro’, y yo: ‘¡Ay, mamá!, me estás cotorreando’. (Me explicó) ‘te habló porque quiere que salgas en un video, y me pidió por favor que te va a hablar su casa disquera porque quiere que tú seas la modelo del video’”. Sin embargo, Cantoral reveló que fue el propio Castro quien la invitó a salir y comenzaron una breve relación romántica.

"Me habla Cristian y me dice ‘oye, te voy a mandar la canción, nos vemos en Miami’, llegué con mi mamá, el corazón me latía así de ‘¡no lo puedo creer!, voy a conocer a Cristian Castro’. Súper amable, súper caballeroso, y nos invitaron a cenar, bueno, Verónica padrísima, hicimos el video, y empezamos a tener un leve romance, porque la verdad que no pasaron muchas cosas y fue todo muy rápido, de hecho, me fue a ver a “Aventurera”, fueron todos los medios y se va a una gira porque iba a ser septiembre y él cantaba en Las Vegas”.

El giro inesperado en la historia llegó cuando Santamarina reapareció en la vida de Cantoral y le propuso matrimonio de manera sorpresiva.

“En eso llega Eduardo Santamarina, para esto yo estoy en Televisa, haciendo una telenovela (…) y de pronto escucho por el apuntador la voz de Eduardo Santamarina que me decía ‘Itatí, ¿te quieres casar conmigo?’, y el foro ¡ahhh!, bravo, porque ya lo sabían, Eduardo se lo había comentado al director y la dirección que me iba a pedir matrimonio”, contó.

Después de este emotivo momento, Santamarina solicitó a Cantoral que fueran a ver a su padre para pedir su bendición. Sin embargo, hubo una confusión, ya que Castro había visitado previamente al padre de Cantoral para expresarle su deseo de casarse con ella y pedirle una canción para su madre.

El desenlace de esta historia llegó cuando Cantoral informó a Castro que ya se había casado con Santamarina. “Me habló Cristian el lunes, para decirme ‘te quiero invitar’, y yo ‘nada más te quiero decir algo, ya me casé con Eduardo Santamarina’”, relató Cantoral.