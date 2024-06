Irina es la vedette que México necesitaba: Olga Breeskin

Ciudad de México.– Ante las críticas hacia Irina Baeva luego de su debut como protagonista de la puesta en escena Aventurera, la vedette mexicana Olga Breeskin salió en su defensa durante una entrevista con la periodista Flor Rubio.

"Pienso que Irina es la vedette que México necesitaba, te lo digo con todo mi corazón, con toda veracidad, como cristiana no quiero ni debo mentir, para mí Irina Baeva, no solamente como compañera cálida, para mí es lo máximo esa niña, como actriz, cantando", dijo la compañera de reparto de la artista rusa.

"No es María Callas, obviamente no es Pávlova bailando, pero ninguno somos lo máximo, pero cuando hacemos lo mejor que podemos, nuestro papel, Irina, para mí, es la que merece, hoy en día, la corona de vedette de México", agregó Breeskin.

La reconocida violinista se dijo dispuesta a brindar sus recomendaciones a Irina, siempre y cuando sea ella quien se los pida.

"No soy dadora de consejos, a menos que me los soliciten, porque sí llevamos una camaradería muy linda, el día que Irina quiera preguntarme algo, conforme al show, encantada de la vida, pero todavía no ha sucedido", comentó.