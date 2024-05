Ingrid Coronado no le bajó el novio a Claudia Lizaldi, asegura la conductora

Ingrid Coronado parece estar pasando por una buena etapa con Germán Bricio luego de haber pasado momentos muy complicados en el amor tras la separación y muerte con Fernando del Solar, ahora la famosa aseguró que no fue la tercera en discordia con Claudia Lizaldi, luego de que circularon rumores de que la conductora de "Sale el Sol" había interrumpido su relación.

“No sé por qué siempre se van hacia lo más negativo, creo que ya a lo largo de estos 10 años he demostrado quién soy, y he demostrado qué tipo de persona soy, y cuáles son mis acciones, y que puedo decirles el día de hoy es que eso no va a suceder, y qué de cualquier cosa que se me acuse, yo tengo no solamente la conciencia tranquila, sino que tengo las pruebas de que lo que se está diciendo de mí, no es verdad”, expresó Coronado.

Sobre cómo decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la expareja de Lizaldi, la presentadora de televisión contó que ya había pasado tiempo que Germán había roto su relación con Lizaldi.

"En septiembre él cortó con Claudia, pasó septiembre, octubre, noviembre y en diciembre yo recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo para decirme que quería presentarme un amigo suyo, cuando me dijo nombre, lo primero que le dije fue: ‘¿pero no es el novio de Claudia?’, y me dijo: ‘no, ya cortaron’, ‘Ok, está bien’ [respondí]".

La presentadora aclaró que ambos estaban solteros en ese momento y decidieron darse una oportunidad.

Coronado lamentó la exposición mediática de su relación: “Nos sacaron un paparazzi saliendo del cine... lo cual me parece que fue una falta de respeto porque yo se los había pedido que no lo hicieran”.

Finalmente, Ingrid Coronado aprovechó la presencia de distintos medios de comunicación para solicitar que la dejen vivir su relación en paz.