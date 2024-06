Ingrid Coronado destapa que tienen una nueva relación y la critican en redes

La vida amorosa de Ingrid Coronado parece estar tomando un nuevo rumbo luego de las situaciones tan dramáticas que vivió a lado de su entonces pareja Fernando del Solar. Ahora la conductora de "Sale el Sol" confirmó a través de su cuenta de TikTok que tienen una nueva relación, con quien lleva ya dos meses y medio, además, la famosa aprovechó el momento para expresar cómo se ha sentido.

"La verdad es que estoy con contenta. Es una relación en la que llevamos dos meses y medio, pero es distinta. Me he sentido muy feliz y es una relación a distancia, pero nos la hemos arreglado muy bien", contó la famosa, quien a pesar de su felicidad, no impidió que algunos usuarios comenzaran a criticarla, sobre todo por lo ocurrido con Del Solar.

"Para abandonarlo también", "No lo vas a abandonar, verdad?", "Pues hay que advertirle que tú, a la primera enfermedad, sales corriendo", comentaron algunos de los usuarios en el clip.

Ingrid también mencionó cómo ambos han encontrado formas de mantenerse conectados y profundizar en su relación cuando están juntos, dejando de lado los dispositivos móviles.

"Cuando nos vemos es un tiempo en el que dejamos lejos el celular y podemos conocernos muy bien a profundidad. Las videollamadas nos han ayudado muchísimo para que podamos conectar mejor; mientras los dos tengamos la voluntad de querer estar cerca, esto pinta muy bien. Sí, estoy muy feliz porque tengo novio".

Aunque no reveló el nombre de su pareja, los rumores apuntan que se trata de Germán Bricio, de 45 años, y quien es un destacado empresario especializado en asesoría corporativa mediante conferencias sobre reestructuración empresarial, comercio internacional, administración y modelos de negocios.

Claudia Lizaldi y Germán Bricio mantuvieron una relación sentimental el año pasado, la cual llegó a su fin a finales de 2023. Se rumoreó que Ingrid Coronado podría haber sido la causa de la ruptura, aunque la conductora desmintió estos comentarios.