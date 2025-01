Influencer acusa a Tito Double P de encubrir intento de abuso

Ciudad de México.- La influencer Fer Arriella acusó al cantante Tito Double P de encubrir un intento de abuso sexual en su contra por parte de un hombre que trabaja para él.

La tiktoker compartió un video donde explicó que ella se encontraba acompañada de varios de sus amigos en una fiesta, la cual se realizó, se entiende, en el hotel en el que Tito Double P se estaba hospedando junto a su equipo de trabajo.

"Yo me quería subir al cuarto y me acompaña un pende** que no sé quién es", dijo. Fer Arriella comentó que el hombre le pidió tener relaciones sexuales, pero ella se negó a acceder, lo cual derivó en que el sujeto, identificado como parte del staff de Tito Double P, respondiera de forma agresiva, provocándole varias lesiones.

La joven mostró una herida que sufrió en una de sus cejas y cómo su playera terminó manchada de sangre.

"Todo fue muy rápido, no alcancé a reaccionar", explicó. "En eso llega Tito, me saca del cuarto, lo calma y me manda con un chofer al cuarto en el que me estoy quedando", dijo.

A pesar de que el cantante de corridos tumbados le ofreció ayuda, Fer Arriella aseguró que se la imposibilitado conseguir la información que requiere para levantar una denuncia por agresión sexual.

"Me comunico con su mánager, con él y nadie me quiere decir cómo se llama esa persona para meterle una denuncia, porque para mi es casi como una violación", dijo la influencer.

"Está involucrado el mánager de Tito y Tito por no decirme cómo se llama, lo están encubriendo", denunció la tiktoker Fer Arriella.