¿Indirecta a Nodal y Ángela?; Cazzu comparte misteriosa publicación

Un claro mensaje en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar, así interpretaron muchos usuarios de internet la última historia de Instagram de la cantante argentina Cazzu, expareja del sonorense. Algo que para muchos no es una mera coincidencia, pues hoy los dos cantantes mexicanos confirmaron su relación de pareja en una entrevista para Hola USA.

Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto, sin embargo, la publicación de la revista ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales.

La cantante argentina posteó en su cuenta de Instagram que estaba escuchando la canción de Rosalía llamada "Maldición", por lo que podría ser una indirecta para Nodal y Angela.

La letra de la canción es para muchos una indirecta para los famosos que acaban de anunciar su relación, sin embargo, nada está confirmado. Esta teoría se debe a su letra:

M'an dicho que no hay sali'a

Por esta calle que voy

M'an dicho que no hay sali'a

Yo la tengo que encontrar

Aunque me cueste la vida

O aunque tenga que matar

Ay, el querer

Que en un momento quisiera

Estar loca y no querer

Porque el querer causa pena

Pena que no tiene fin

Si el loco vive sin ella

La relación entre Christian Nodal y Angela Aguilar ha generado revuelo en redes sociales, pues, de acuerdo con los usuarios, surgió de manera repentina a partir del momento en el que el artista dio a conocer su ruptura con Cazzu, madre de su bebé.