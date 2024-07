¿Hubo infidelidad? Gabriel Soto tira indirecta a Irina Baeva

El tema de la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue en el ojo del huracán y en esta ocasión ha sido el actor quien recurrió a sus redes sociales, específicamente Instagram, para compartir un post al respecto.

Durante la madrugada de este viernes, 19 de julio, que el famoso compartió una imagen con una reflexión en la que se habla del amor y los fallos de las personas.

Hay una parte en específico con la que el famoso podría dar a entender que fue Irina quien habría errado en su compromiso.

“Ya no me preocupa que las personas me fallen, porque comprendí que esa es la manera en que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti”, se lee en el texto. Instagram

¿Y, qué ha dicho Irina?

En lo personal, Irina no ha hecho ninguna publicación o declaración que pueda ser tomada como indirecta para Soto, la famosa incluso no ha borrado las imágenes de su ex de las redes sociales.

Incluso se le involucró con un famoso empresario de México, no obstante, éste salió rápidamente a desmentir dicho rumor. Hasta ahora, la rusa ha dejado en claro que desea enfocarse en su trabajo como "Aventurera".