'Hoy sería primera dama de EU'; Salma Hayek recuerda que Trump la cortejaba

Ciudad de México.– En medio de todo el revuelo que ha estado causando Dolnald Trump luego de la llegada a la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, sobre todo con lo relacionado con temas de migración, la mexicana Salma Hayek tomó relevancia al recordar el momento en que, aseguró, el magnate la buscaba para salir con ella.

Hayek recordó que el incidente ocurrió durante un evento social en el que coincidió con Trump. Según su relato, el empresario se mostró inicialmente amable y entabló conversación tanto con ella como con su entonces pareja.

Según relató, Trump intentó iniciar una relación romántica con ella en el pasado, a pesar de que ella estaba en una relación en ese momento, situación que llamó la atención, pues muchos ahora aseguran que de haber hecho caso a esa propuesta, quizá sería ella la primera dama y no Melania.

La revelación, que tuvo lugar durante una entrevista en 2016, ha vuelto a captar la atención pública debido a las discusiones sobre el comportamiento del exmandatario hacia las mujeres y su historial de interacciones con figuras del entretenimiento.

“Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera”, explicó Hayek en su momento en The Daily Show con Trevor Noah. Según la actriz, Trump insistió en que su pareja “no era lo suficientemente bueno” para ella y que debía darle una oportunidad a él.

A pesar de la insistencia, la propuesta no pasó a mayores y quedó solo como una anecdota.