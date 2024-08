'House of the Dragon': revelaciones y decepciones en el final de temporada

Ciudad Juárez.– ¿Valió realmente la pena una segunda temporada para "House of the Dragon"? Esa es la pregunta que cientos de fanáticos tratan de responder y cuyas opiniones han dividido al fandom del universo de "GOT". Y es que para muchos espectadores esta segunda temporada de la serie, a diferencia de la primera parte, no estuvo llena de acción a pesar de que se abordaron batallar importantes.

De los pocos momentos de lucha, que se pueden contar con los dedos de una sola mano, estuvo la muerte de la "Reina que nunca fue", Rhaenys, en el Reposo del Grajo a manos de infame y odiado Aemond Targaryen y su dragona Vhagar. También puede incluirse, aunque no son batallas como tal, pero sí momentos importantes de la narración, la muerte del hijo de Aegon a manos de los controladores de plagas de ratas o incluso la búsqueda y asignación de los nuevos jinetes de dragones a manos de los bastardos Targaryen.

Por el contrario, han dejado momentos de desesperación, trama lenta y demasiado estirada historias secundarias como la lucha de demonios internos de Alicent Hightower, las visiones de Daemon en Harrenhal, la búsqueda sin éxito de la paz por parte de Rhaenyra o los hijos bastardos de Lord Corlys Velaryon.

Todo este proceso de desarrollo para finalmente llegar a lo que parece que será ahora sí el desarrollo de la cruel y sangriente guerra civil de los Targaryen a lado de sus dragones, que lo convertirá en una lucha que le haga honor al nombre de la historia donde está basada la serie: "Danza de Dragones".

Una historia de una segunda temporada que para muchos se hizo demasiado larga, falta de acción e innecesaria si se toma en cuenta lo rápido que avanzó la última temporada de "GOT", pues aunque para algunos esta historia debía ser contada para simpatizar con los personajes, para muchos otros la narración estaba de más.

El último episodio no fue la excepción en cuestión de gustos. Hubo momentos importantes, como las revelaciones de Daemon, donde ve el futuro "invierno" de los caminantes blancos, un joven cuervo de los tres ojos, su propia muerte e incluso, lo que para muchos salvó el capítulo completo, un cameo de la joven Daenerys Targaryen y sus tres jóvenes dragones, quien al menos en lo que va de la serie, pinta para ser la "príncipe prometido".

Cerramos con la preparación para la guerra, con los jinetes dispuestos para montar a sus dragones, con las huestes cabalgando hacia el campo de batalla, con un primer vistazo a Tessarion, el dragón del todavía misterioso Daeron Targaryen, con y con Otto atrapado en una celda de la que no teníamos constancia. Cada bando se ha armado todo lo que ha podido y están a punto de enfrentarse. Pero eso será dentro de dos años, en 2026, cuando salga la tercera parte de la temporada que muchos esperan sea el clímax de toda la historia.