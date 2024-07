Hija de Sergio Andrade asegura que Drake Bell quiso conquistarla y lo rechazó

Vale de la Cuesta, joven influencer e hija del polémico Sergio Andrade, llamó la atención en las redes sociales luego de sus declaraciones donde aseguró que el cantante estadunidense Drake Bell trató de conquistarla, algo que ella rechazó, lo que desató una serie de especulaciones sobre si su anécdota es real o no.

Aunque Drake Bell podría ser considerado uno de los famosos más cotizados, Vale de la Cuesta dejó pasar la oportunidad de ligar con él.

De acuerdo con la influencer, fue durante una fiesta de Drake cuando ocurrió su intento por conquistarla. Ella no quería involucrarse con un hombre que fue denunciado por acosar a menores de edad, ya que hay que recordar que hace unos años el cantante fue señalado por los padres de una menor de edad debido a que el actor había tenido conversaciones subidas de tono con su hija.

“Una, no soy tan groupie. Dos sabemos o que hizo y no, simplemente no”.

La hija de Sergio Andrade contó cómo fue que Drake Bell intentó conquistarla.

“Yo ahí estaba hangeando, el Drake me ve y me hace… así como que me hace miraditas. Yo estaba tan borracha que yo estaba así de: ‘¿es Drake?’ y mi amigo: ‘es Drake que te está viendo bien cab…’”.

Vale de la Cuesta, quien es hija de Karla de la Cuesta, una mujer que trabajó como corista y fue reclutada por Sergio Andrade, señaló que estuvo a punto de caer en los coqueteos de Drake Bell.

“En una de esas avienta una rosa, la agarro y me empieza a hacer (como si jalara una cuerda). Y yo dije: ‘obviamente voy a caer en tres, o sea…’. Le dije a mi amigo: ‘vámonos para allá porque voy a caer, estoy a segundos de irme a donde él me diga’ y ya, me fui para evitar”.