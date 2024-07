Hija de Niurka, Romina Marcos, levanta la mano para ser 'Aventurera'

Ya no solo es Carlos Rivera a quien han propuesto como intérprete de Elena Tejero en "Aventurera" para suplir a la novia de Gabriel Soto, Irina Baeva, sino que ahora algunos han levantado ya la mano, entre ellos Romina Marcos, hija de Niurka y Juan Osorio.

La joven comentó que aunque Baeva está poniendo mucho esfuerzo, ella podría hacerlo mejor en el escenario, así lo hizo saber en una entrevista para el medio "Qué buen chisme", Romina, entrevistada durante su participación en la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX, señaló que si no es ahora, habrá un momento después.

"Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar, tengo 29 años acabados de cumplir (...), todavía hay mucho tiempo para mí. Si ahorita no me toca, pues no me toca, si quieren que algún día represente a Elena Tejero, pues lo haré".

Además, Romina añadió que aunque la interpretación de Baeva no le desagrada por completo, cree que podría superar su desempeño: : "No que no me gustara, pero sí puedo hacer mejores cosas que ella".

También mencionó que su sangre latina le otorga una ventaja natural en este tipo de interpretaciones. Recordó, además, que ganó un concurso de baile, lo que en su opinión refuerza su capacidad para asumir el papel de Elena Tejero.

Por último, Romina evocó sus raíces latinas como un factor diferencial que favorece su propio potencial en el escenario: "No estoy hablando desde criticar. Irina te lo juro esto no es contra ti. Lo latino pues sí lo traigo... Puedo hacer más cosas. Gané un reality de baile".