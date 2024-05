Hija de Angélica Rivera revela que sufrió de herpes justo el día de su boda

Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, reveló durante un encuentro con medios de comunicación que sufrió de un brote de herpes zóster justo el día de su boda, algo que atribuyo en gran medida a la situación de estrés que estaba viviendo por este importante evento para ella y su familia.

El herpes zóster, conocido comúnmente como culebrilla, es una enfermedad viral que se manifiesta con una erupción cutánea dolorosa. Para Sofía, este virus ha sido un compañero desde sus primeros años, manifestándose en momentos de estrés o cuando sus defensas están bajas. “Sufro de herpes desde bebecita, cuando me estreso o cuando se me bajan las defensas, me da como un episodio fuerte”, compartió la actriz con sinceridad.

Y añadió: “Gracias a Dios estoy bien, me lo tienen bastante controlado. El problema del herpes es que te afecta el sistema nervioso”. Para Sofía Castro, el estrés ha sido un enemigo silencioso en un momento muy significativo de su vida; sin embargo, la joven destaca el apoyo incondicional de su familia, especialmente el de su madre, quien ha sido un pilar fundamental durante esta etapa.

La experiencia de Sofía Castro resalta la importancia de gestionar el estrés durante momentos de alta presión, así como la necesidad de concienciar sobre el herpes y sus impactos en la salud y el bienestar emocional.