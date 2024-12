Hermandad entre Snoop Dogg y Dr. Dre sigue fuerte tras 30 años con nuevo álbum

Los Ángeles.- Cuando se trata de música, hay una persona en particular en la que Snoop Dogg confía lo suficiente como para que dirija el barco sin cuestionamientos: el exitoso productor Dr. Dre.

Su vínculo, construido a lo largo de 30 años de hermandad, comenzó cuando Dr. Dre le dio forma al revolucionario debut de Snoop, "Doggystyle", una piedra angular de la historia del hip-hop. Desde jóvenes soñadores en busca del estrellato hasta leyendas que consolidan sus legados, el dúo siempre se ha movido en sincronía.

Ahora, la dinámica pareja se reúne para “Missionary”, el álbum de estudio número 20 de Snoop, que se lanzará el viernes. En una industria musical donde las relaciones duraderas son raras, su vínculo sigue siendo sólido.

“Simplemente estábamos jugando con nuestra habilidad natural y funcionó... Pero ahora estás tratando con profesionales que son como perfeccionistas y hábiles en lo que hacen”, dijo Snoop mientras fumaba un porro dentro del remolque de su camerino. El proyecto de 15 temas cuenta con varias apariciones especiales de renombre, entre ellos Eminem , 50 Cent, Sting, Method Man, Jelly Roll, Tom Petty y Jhené Aiko .

Snoop Dogg y Sting tocan la fibra sensible

Antes de la entrevista, el artista, que es sumamente fluido, acababa de terminar los ensayos para “The Voice” con el músico británico Sting, y ofreció una actuación que se emitió esta semana en la cadena NBC. Ambos subieron al escenario en la serie de competencia para interpretar el sencillo del álbum de Snoop “Another Part of Me”, que fue sampleado de “Message in a Bottle” de The Police, una canción de 1979 que Sting escribió y cantó como cantante principal.

Sting aprobó rápidamente la muestra de “Another Part of Me”, conociendo la personalidad de Snoop durante el meteórico ascenso del rapero superestrella en los Juegos Olímpicos de París este verano , a pesar de nunca haberlo conocido en persona. Snoop llevó la antorcha olímpica, cautivó a las audiencias como corresponsal en horario de máxima audiencia de la NBC, nadó con Michael Phelps, asistió a un partido de futbol femenino de Estados Unidos con Megan Rapinoe, bailó con Simone Biles y Jordan Chiles y animó a Caeleb Dressel junto a la esposa y el hijo del nadador.

Cuando Sting escuchó la canción por primera vez, quedó impresionado por la habilidad vocal de Snoop, pero se preguntó cómo podría contribuir a la canción.

“Me pidió que cantara una estrofa, lo cual es difícil”, dijo Sting, quien conoció a Snoop por primera vez en el set de “The Voice”. “Es un estilo diferente al que normalmente canto. Es un estilo de rap muy, muy rápido, lo cual es un desafío para mí. Pero me encantan los desafíos. Toqué la guitarra en la canción, así que me siento muy parte de ella. Creo que va a ser un éxito”.

Un empresario versátil con una cartera diversificada

Al igual que Sting, muchos otros en todo el mundo han sido testigos del ascenso de Snoop a nuevas alturas. Además de ser una estrella revelación en los Juegos de París, se lo ha visto en comerciales de televisión y como coanfitrión de un programa de cocina con Martha Stewart. Intervino durante un partido de WrestleMania e incluso hizo el primer lanzamiento en el juego de la MLB entre los Reds y los Brewers antes de brindar su singular comentario jugada por jugada.

La hija de Snoop, Cori Broadus, tiene un nuevo reality show sobre nupcias llamado “Snoop Dogg's Fatherhood: Cori and Wayne's Story”, una docuserie de tres partes que debutó la semana pasada en E!. Snoop y su hijo Cordell Broadus tienen una próspera marca de helados que se lanzará en 2023.

Este año, Dr. Dre y Snoop lanzaron dos marcas de alcohol: un cóctel en lata, Gin & Juice, y la ginebra premium, Still GIN, que es un juego de palabras con “Still DRE”, el exitoso sencillo del álbum multiplatino “2001” de Dr. Dre, lanzado en 1999.

“Es como si no tuvieras que hablar. Tu trabajo habla por ti ahora, en lugar de tocar puertas. Ahora, la gente me abre las puertas”, dijo. “Entienden quién soy como persona y cuál es mi vehículo de amor y eso hace que quieran estar a mi lado”.

Snoop regresa al estudio con Dr. Dre

En medio del ajetreo de Snoop, dijo que Dr. Dre sintió que era hora de volver al estudio para comenzar a grabar un nuevo álbum, un proceso que comenzó hace casi dos años. Grabaron a borbotones.

“(Dr. Dre) me observaba en el mundo del espectáculo y se dio cuenta de que mi habilidad para la música no coincidía con mi habilidad para el entretenimiento”, dijo Snoop. “Quería volver a poner la música en primer plano con su producción, liderazgo y orientación en el proyecto”.

Durante la grabación, Snoop dijo que Dr. Dre lo conocía musicalmente mejor que él mismo en ocasiones. Dijo que ningún otro productor, excepto Pharrell y Battlecat, tiene el prestigio para criticarlo como Dr. Dre.

“Básicamente, él lo escribía para mí, me decía cómo decirlo, me daba la pronunciación y la forma en que se supone que debo puntuarlo”, dijo Snoop sobre Dr. Dre. “Es como un verdadero productor, director. Actúa para mí y sabe lo que se supone que debo hacer en su cuerpo y luego me hace hacerlo en mi cuerpo. Y si no está bien, no está bien”.

Snoop atribuyó la influencia de Dr. Dre a la mejora del tema "Now or Never", una canción profundamente sentimental que lo dejó conmovido por momentos. Lo describió como un disco de "lágrimas de alegría", dedicado a la memoria de seres queridos recientemente fallecidos, incluido su hermano menor, que murió a principios de este año.

Para Snoop, “Now or Never” fue una canción difícil de grabar, aunque era su favorita del álbum.

“Es muy difícil hacer una canción como esa, especialmente porque siempre soy el alma de la fiesta”, dijo. “Siempre estoy feliz, divertido, optimista. Entonces, tener un momento de reflexión a veces hace que el estado de ánimo se vuelva sombrío o un poco ligero. Pero es necesario. Es necesario porque sucede en la vida. Es bueno hablar de ello. ... Mi pluma es mi espada más poderosa. Siempre escribo donde vivo.

Reconstruyendo Death Row Records con una nueva visión

Snoop está decidido a devolverle a Death Row Records su antigua gloria. Después de adquirir la marca en 2022 , se enfrentó a cierto escepticismo (incluso de Dr. Dre e Interscope Records al principio, antes de convencerlos finalmente) debido a la problemática reputación del sello. Su misión es reescribir su historia y dirigirla hacia un legado más brillante, tal como lo ha hecho con su carrera.

El nuevo álbum de Snoop fue lanzado en conjunto con su sello, Aftermath Records de Dr. Dre e Interscope, que fue cofundado por el empresario de la industria musical Jimmy Iovine. Death Row ha lanzado nueva ropa, una película animada de "Doggystyle" y entró en la industria de los videojuegos con una reciente colaboración con Fortnite.

“Estamos llevando a Death Row a lugares que no existían”, dijo. “Lo estamos llevando a lugares a los que nunca pensó que podría llegar”.

Snoop ha dado pasos enormes desde que irrumpió en la escena del rap de los años 90 como artista de Death Row Records, y ha tenido que sortear varios problemas con la ley en el camino. Atribuye su punto de inflexión a su absolución de los cargos de asesinato en 1996, un momento que marcó un cambio significativo en su vida y su carrera.

“Mi madre me crió de la manera correcta, pero yo elegí el camino equivocado”, dijo. “Tuve que separarme de algunas personas que estaban en el corredor de la muerte (en ese momento)... Puedo decir que esas fueron decisiones que me alegro de haber tomado, aunque pueda haber provocado reacciones y hecho que la gente me mire como si fuera débil o débil”.

Snoop agregó: “No, soy inteligente. Estoy pensando. Cuando envejeces, eso se llama sabiduría. Y cuando envejeces, eso es porque tienes sabiduría”.