Hermana de Gala Montes denuncia amenazas a su hija de fans de Adrián Marcelo

Ciudad Juárez.– La hermana de Gala Montes, Beba Montes, ha sufrido las consecuencias que hay fuera de "La Casa de los Famosos México" a una semana de haber terminado el reality. Y es que la mujer explicó que ha tenido que cuidar de su hija sacándola de la escuela donde estaba después de que comenzó a recibir amenazas por parte de los seguidores de Adrián Marcelo.

Amenazas que comenzaron a hacerse muy presentes después de las polémicas que protagonizó Gala con Adrián durante su participación en el reality show, entre las que destacaron sus peleas por los temas relacionados con la ansiedad y la depresión.

En sus declaraciones, Montes detalló que ha recibido mensajes amenazantes, algunos de los cuales incluso mencionaban intenciones de violencia hacia su hija.

"Ustedes saben cómo estuvo la cosa, ustedes me siguieron desde el momento en el que yo empecé a recibir amenazas del fandom de AM (Adrián Marcelo), yo recibo mensajes horribles diciendo que querían violar a mi hija, en las que me decían que me querían matar", describió Beba Montes.

Además, mencionó que en los próximos meses tendrán una agenda de trabajo y giras, por lo que Alabama estará con ellas y no planea dejarla al cuidado de otras personas.

En el video compartido, Beba Montes expresó su preocupación por la seguridad de su hija y la suya propia, afirmando que las amenazas han alterado su vida cotidiana.

“Mi hija era una niña normal, yo era una persona normal, pero ya no somos”, comentó Montes, refiriéndose al impacto que han tenido las amenazas en su vida.