'He fallado como madre'; mamá de Fofo Márquez emite comunicado

Ciudad de México.- Sandra, mamá de Fofo Márquez, emitió un comunicado en el que aseguró que falló en su responsabilidad como madre

La madre del influencer ofreció disculpas a Edith, la mujer que fue golpeada luego de un accidente vial en el Estado de México.

"No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón", se lee el inició del informe, asegurando que lamenta la situación.

"He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad com madre; ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido ustes y su familia", expresó Sandra.

La mujer expuso que Fofo está arrepentido y que sabe que debe asumir las consecuencias de sus "cobardes agresiones".

"Confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México; sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. Lamento mucho el dolor causado; realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento", señaló la mamá del influencer.

Enfrenta Fofo Márquez hasta 46 años de prisión

Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia estatal (Fgjem) dio a conocer que Rodolfo "N",conocido como Fofo Márquez, fue vinculado a proeceso por el hecho delictivo de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una mujer en Naucalpan.

De acuerdo con la autoridad investigadora, en el Estado de México la pena mínima para el delito de feminicidio en grado de tentativa es de 13 años 4 meses de prisión y 233 días multa, en tanto que la pena máxima es de 46 años 8 meses de prisión y multa de 3 mil 332días.

En la audiencia del martes, el Órgano Jurisdiccional determinó iniciar proceso legal contra el joven, estableció plazo de un mes y medio para el cierre de investigación complementaria y prevalece la medida cautelar de prisión preventiva justificada fijada en audiencia anterior, solicitada por el agente del Ministerio Público.

El ilícito que se le imputa ocurrió el 22 de febrero en la avenida Circunvalación de la colonia Ciudad Brisas, en el municipio de Naucalpan, donde la víctima estacionaba su camioneta en una plaza comercial y habría golpeado con el espejo lateral de su vehículo, el espejo de una camioneta marca Audi.

La víctima descendió para indicar a la conductora de la camioneta Audi que llamaría a su seguro y al momento de regresar a su vehículo e intentar subir, fue interceptada por Fofo Márquez, quien la habría jalado, derribado contra el suelo, pateado y golpeado en diversas partes del cuerpo. Personas que se percataron del hecho acudieron en auxilio de la víctima y lograron que este sujeto, cesara la agresión, no obstante, también habría intentado golpearlos y luego huyó.

El jueves 4 de abril el influencer fue detenido en cumplimiento de orden de aprehensión por elementosde la Fiscalía de Justicia mexiquense, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), a través dela Comisión Nacional Antihomicidio (Conaho) y Policía Municipal de Naucalpan, quienes lo trasladaron e ingresaron al Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla para ponerlo a disipación de un juez.

Durante la audiencia que concluyó el miércoles, el agente del Ministerio Público aportó datos de prueba suficientes en contra de Rodolfo "N", entre ellos acreditó que practicaba boxeo recreativo y que los golpes que propinó a la víctima causaron que ésta cayera en la cinta asfáltica al momento de que circulaban vehículos lo que además la puso en riesgo de ser atropellada.

"Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra", indicó la Fiscalía.