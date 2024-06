¿Hay pique? Carin León niega futura colaboración con Christian Nodal

Las especulaciones sobre una posible enemistad entre los cantantes Carin León y Christian Nodal se encendieron una vez más luego de que el intérprete de "Primera Cita" reafirmó que no está interesado en hacer una futura colaboración con su paisano sonorense.

En una anterior entrevista, León ya había mencionado su falta de interés en trabajar con Nodal. A través del canal de YouTube de Nelssie Carrillo, el cantante indicó que ambos artistas no tienen planes de colaborar, cuestión que ha generado todo tipo de suposiciones, como un tipo de desagrado entre los dos cantantes que les ha impedido colaborar, a pesar de que los dos son en la actualidad grandes exponentes del regional mexicano.

Carin León prefiere trabajar con personas con quienes ya posee una relación de amistad y afinidad. Según él, las colaboraciones deben surgir de la convivencia y conexión genuina entre los artistas, no meramente por fines comerciales.

“No está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante, yo hago duetos con amistades con gente que es mi amiga con gente con la que vibro con la que convivo”, dijo.

Durante una entrevista reciente en el programa El Gordo y La Flaca, el cantante fue interrogado de nueva cuenta y en esta segunda ocasión reiteró su negativa a trabajar con el intérprete de “Botella tras botella”.

La cuestión es que en esta ocasión, su negativa fue todavía más marcada y sorprendió tanto a sus fans como a los fans de Nodal.

“No con mi compa Christian Nodal no [busco hacer alguna colaboración musical], no, no, la verdad no, no tengo comunicación con él. No, no, no, no, la neta no”, dijo tajante Carin León.