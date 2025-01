Ciudad de México.- El cantante británico Zayn Malik, el exinhttps://zaynvipkey.fan3.io/tegrante de One Direction, publicó en sus historias de Instagram un enlace para que sus fans mexicanos se registren.

Ante esto, surgieron sospechas sobre conciertos en este país.

"México… ¡No querrás perderte esto! Asegúrate de inscribirte antes de que termine el fin de semana!", se lee en las historias del cantante.

Los interesados en registrarse deben ingresar a este enlace.

Desde que Zayn Malik anunció su gira mundial "Stairway To The Sky" los fans en México expresaron su ilusión por el regreso del exintegrante de One Direction.