Habla Paola Rojas de su llegada al programa 'De Prisa y Corre'

Ciudad Juárez.– La conductora Paola Rojas por fin despejó dudas sobre el papel que tendrá dentro de Imagen Televisión después de su repentina salida de "Netas Divinas" en Televisa. La famosa apareció en el matutino "Sale el Sol", en donde contó todos los detalles de su próxima participación en el programa "De Prisa y Corre", que comenzará a partir de 14 de octubre. Además, también habló sobre el preceso de su salida en Televisa.

Durante la entrevista, Paola Rojas fue contundente al explicarle a sus compañeros conductores que ella se quería continuar en otros proyectos, refiriéndose en específico al programa de Televisa "Netas Divinas", sin embargo, la conductora reveló que no fue posible que continuará en la emisión, pues la televisora decidió no contar con sus servicios al enterarse que trabajaría para Imagen Televisión.

"Sin embargo, yo sí quería segur en otros proyectos, voy a decirlo con todas sus letras, yo quería seguir en Netas Divinas. Lo planteé, me lo permitieron aquí en Grupo Imagen. Me dijeron ‘bueno pues sí, son compatibles’, pero allá (en Televisa) no fue posible. Y bueno pues entonces lamentablemente sí tuve que dejar ese proyecto que pues la verdad lo amo”.

Paola Rojas explicó que le tiene un cariño especial al programa de televisión, pues le cambió la vida, ya que por el formato con el que se lleva el programa hizo que la imagen de la conductora pasará de ser a una periodista seria a una presentadora de televisión más accesible y relajada.

“Fue generosísimo conmigo, que me cambió la vida o sea, antes en la calle me hablaban de usted y ahora soy ‘Pao’ y me hablan de tú, la verdad es que es gracias a Netas Divinas".