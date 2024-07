¡Guácala!, el raro fetiche de Adrián Marcelo que hace vomitar

Adrián Marcelo acaparó la atención del público, dentro de La Casa de los Famosos México y es que ahora sorprendió a sus compañeros al revelar un secreto. En la una conversación informal, Adrián confesó que siente una inusual emoción al oler su propio excremento.

“Yo me excito con el olor de mi propio excremento, no sé por qué. Cuando yo voy al baño, o sea, a mí me gusta ver la obra de arte que yo hice. No me pasa con la caca de otros, nomás con la mía, y hago el acto de lo que yo denomino ‘glaciar el mojón’”, comentó Adrián.