Gomita se reconcilia con su papá tras denunciarlo por violencia intrafamiliar

Ciudad Juárez.- La influencer mexicana Gomita re reconcilió con su papá Alfredo Ordaz luego de que lo denunció por violencia familiar.

A través de redes sociales, la conductora de televisión compartió una fotografía junto a su padre. Ambos se encuentran en un restaurante.

"No tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que DIOS ESCUCHÓ MIS ORACIONES, para que mi Papá me llamara, me buscara y solo escuchar un perdón de corazón.No saben lo feliz y la paz tan hermosa que hoy siente mi corazón, después de tanto sufrimiento", escribió Gomita.