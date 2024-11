Ganador de ‘La Voz’ se dispara accidentalmente

Jason "Sundance" Head, ganador de la onceava edición de "La Voz" en Estados Unidos, sufrió heridas luego de que se disparó accidentalmente.

Se reportó que la salud del cantante es estable luego del percance ocurrido alrededor de las 4:20 de la tarde del viernes 15 de noviembre en su rancho en Texas.

El disparo accidental se dio mientras el hombre de 46 años cazaba solo en el bosque.

La herida la sufrió en el estómago. De acuerdo con su esposa, Misty, Jason estaba afuera de su auto y, cuando intentaba agarrar su arma de caza, esta se salió de la cartuchera y, al golpearse con el Jeep, se disparó accidentalmente.

Jason Head fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano debido a la gravedad de su lesión.

El ganador de "La Voz" ya fue dado de alta y rompió el silencio. Jason Head se grabó en su casa junto al árbol de Navidad y agradeció a Dios y a los médicos que le atendieron para salvar su vida: "Estaba seguro que iba a morir", dijo. "Fue una de las cosas más locas que me han pasado... Pero realmente quería venir aquí y decirles que estoy vivo. Me duele mucho. Me disparé accidentalmente en el estómago. Estaba solo", agregó.

"Sundance" triunfó en "La Voz" en el 2016, teniendo como coach a Blake Shelton, ganándole a los equipos de Miley Cyrus, Adam Levine y Alicia Keys.